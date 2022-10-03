Джакарта, , 11:49 — REGNUM Посольство Индонезии в Брюсселе провело «День семьи АСЕАН» в поддержку расширения партнерства между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Европейским союзом (ЕС), сообщает Antara.

Штаб-квартира АСЕАН Gunawan Kartapranata

Посол Индонезии в ЕС Андри Хади заявил, что мероприятие проводится в ознаменование отношений между АСЕАН и ЕС.

«Все страны АСЕАН проявляют солидарность, совместно внося свой вклад в мероприятие», — заявил посол.

В настоящее время АСЕАН является третьим по величине торговым партнером ЕС с объемом торговли в 215,9 млрд евро в 2021 году. Эта цифра быстро возросла по сравнению с объемом торговли в 2019 году в 93,5 млрд евро.

Инвестиции ЕС в АСЕАН также продолжали увеличиваться: общий объем прямых инвестиций в 2019 году составил 313,6 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Восточной Явы Хофифа Индар Параванса заявила, что семьи человек, погибших в результате трагедии на футбольном стадионе в Маланге, получат компенсацию.

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