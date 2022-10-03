Москва, 3 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации решило продлить мораторий на взыскание неустойки по договору долевого участия до 30 июня 2023 включительно. Соответствующее постановление (№1732) утверждено 30 сентября 2022 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Таким образом, если застройщиком были нарушены обязательства по договору долевого участия (ДДУ) в строительстве, то неустойка, которую строительная компания должна была выплатить дольщику, не будет начисляться. А убытки, которые должен был бы покрыть застройщик, не рассчитываются по 30 июня 2023 года.

Отметим также, что если штрафы либо неустойка оказались начислены до вступления в силу постановления российского правительства, то их выплата будет отложена. Застройщик должен будет оплатить их лишь после 30 июня 2023 года.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, прежняя версия правительственного постановления гласила, что неустойки (штрафы, пени), иные финансовые санкции, подлежащие уплате гражданину — участнику долевого строительства за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, заключенным исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, не должны были начисляться за период со дня вступления в силу настоящего постановления до 31 декабря 2022 года включительно.