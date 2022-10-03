Стокгольм, 3 октября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Корабль ВМС Швеции замечали в районе газопроводов «Северный поток — 1» и Северный поток — 2» в Балтийском море за несколько дней до взрывов, пишет 3 октября Dagens Nyheter.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

Отмечается, что журналисты воспользовались сервисом для отслеживания движения судов. Выяснилось, что корабль дважды оказывался в зонах около трубопроводов, где впоследствии были обнаружены утечки.

В ВМС Швеции подтвердили, что корабль находился в тех районах и вел «морское наблюдение».

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что имеющиеся косвенные данные указывают на причастность Запада ко взрывам на «Северных потоках».

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