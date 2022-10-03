ВМС Швеции посетили район «Северных потоков» за несколько дней до взрывов
Стокгольм, 3 октября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Корабль ВМС Швеции замечали в районе газопроводов «Северный поток — 1» и Северный поток — 2» в Балтийском море за несколько дней до взрывов, пишет 3 октября Dagens Nyheter.
Отмечается, что журналисты воспользовались сервисом для отслеживания движения судов. Выяснилось, что корабль дважды оказывался в зонах около трубопроводов, где впоследствии были обнаружены утечки.
В ВМС Швеции подтвердили, что корабль находился в тех районах и вел «морское наблюдение».
Как передавало ИА REGNUM, 2 октября директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что имеющиеся косвенные данные указывают на причастность Запада ко взрывам на «Северных потоках».
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