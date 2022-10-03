Черкесск, 3 октября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии открыли мемориальную доску погибшему при выполнении воинского долга жителю республики Владиславу Брюханову. Он защищал Родину на территории бывш. УССР и погиб в марте 2022 года в поселке Николаевка Херсонской области.

Defence.ru Орден Мужества

За проявленные в бою мужество и героизм его посмертно удостоили высокой награды — ордена Мужества. Памятная доска будет напоминать о подвиге Владислава Брюханова учащимся школы, где он учился, и всем жителям поселка Медногорский.

В митинге, который состоялся по поводу открытия мемориальной доски, участвовали земляки Владислава Брюханова, его родные, представители органов власти и общественных организаций, юнармейцы. Собравшиеся почтили память погибшего минутой молчания и возложили к мемориальной доске цветы.