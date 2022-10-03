Москва, , 11:48 — REGNUM Страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2023 году составит 21 862 рубля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совфеде.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Как мы и предусматривали на период проведения реорганизации пенсионной системы, по тысяче рублей индексация сохранена и на предстоящий год. В результате страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в следующем году в среднем составит 21 862 рубля», — сказал министр.

По словам Силуанова, индексация страховых пенсий коснется 30 млн неработающих пенсионеров.

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