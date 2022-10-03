Кишинёв, , 11:47 — REGNUM Партия «Шор» проведёт в Кишинёве 9 октября протестную акцию возле Великого национального собрания Молдавии. Об этом объявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лидер партии Илан Шор.

Илан Шор Чурбан

«31 год назад народ Республики Молдавия собрался на площади Великого национального собрания, чтобы получить настоящую независимость. В конце концов, люди получили эту независимость. Но за эти годы власти превратили ее в хаос, ужас и бардак», — сказал политик в обращении.

По его мнению, протесты — это единственный способ добиться жителями Молдавии достойной жизни. На акции планируется принять решение, как дальше должна развиваться Молдавия.

«Мы соберёмся, и примем решение: мы хотим оставаться в нищете, в бедствии, или мы хотим перевернуть эту страницу истории, и начать жизнь с чистого листа», — добавил Шор.

Напомним, Шор бежал из Молдавии в Израиль, скрываясь от уголовного преследования. Молдавский суд признал его причастным к делу о «краже миллиарда». Партия «Шор» проводит бессрочную акцию протеста в Кишинёве с 18 сентября. Протестующие добиваются досрочных президентских и парламентских выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Молдавии опровергла данные о количестве протестующих в Кишинёве

Читайте развитие сюжета: Полиция Молдавии пожаловалась на мэрию Кишинёва из-за протестов оппозиции