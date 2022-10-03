Улан-Удэ, , 11:46 — REGNUM В Бурятии продолжают фиксировать мощный свадебный бум, который начался после объявления указа о частичной мобилизации. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ЗАГС республики.

Обручальные кольца. Брак, семья Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Так, с 22 сентября по 1 октября зарегистрировано 1319 браков, что составило 25% от общего количества браков за весь прошлый год.

«597 записей актов об установлении отцовства (19,9% от общего количества установлений отцовства за 2021 год)», — добавили в управлении.

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