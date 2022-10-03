Улан-Удэ, 3 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Бурятии продолжают фиксировать мощный свадебный бум, который начался после объявления указа о частичной мобилизации. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ЗАГС республики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Обручальные кольца. Брак, семья

Так, с 22 сентября по 1 октября зарегистрировано 1319 браков, что составило 25% от общего количества браков за весь прошлый год.

«597 записей актов об установлении отцовства (19,9% от общего количества установлений отцовства за 2021 год)», — добавили в управлении.