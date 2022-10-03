Омск, 3 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Омске перед судом предстанет юноша, обвиняемый в рассылке ложных сообщений о минировании зданий в различных регионах России. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 октября в следственном управлении СКР по Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Против молодого человека, обвиняемого в совершении 218 эпизодов преступлений, было возбуждено уголовное дело по ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Расследование завершено.

По данным следствия, 17-летний школьник пошёл на преступление из-за конфликтов с одноклассниками. В 2021 году в Омске он рассылал по электронной почте письма о минировании в школы, больницы, администрации и другие учреждения Омска, Волгограда, Калуги, Керчи, Нижнего Новгорода и других городов (всего 34 города). При этом он использовал фейковые аккаунты, подписанные фамилиями родителей одноклассников.

В целях конспирации подросток установил на домашний ноутбук специальное программное обеспечение, скрывавшее его IP-адрес. По всем ложным сообщениям проводилась эвакуация людей с дальнейшей проверкой зданий. Ущерб от действий омича составил почти 2,7 млн рублей.

Проведённые экспертизы подтвердили причастность обвиняемого к преступлениям. Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Омичу грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, дело против молодого человека, обвиняемого в совершении 218 ложных минирований, было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности областных УМВД и УФСБ.