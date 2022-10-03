Москва, , 11:44 — REGNUM В ближайшие месяцы показатель годовой инфляции в РФ продолжит снижаться за счёт базы прошлого 2021 года и достигнет значения в 11,8% к концу декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявил эксперт института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Замедление инфляции до 13,7% произошло, несмотря на разворот в недельной динамике: за неделю с 19 по 26 сентября цены выросли на 0,08%. Снижение годового показателя в этих условиях объясняется эффектом высокой базы прошлого года — на той же неделе в 2021 году цены прибавили 0,29%, — сказал Сафонов. — По нашим прогнозам, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции продолжит снижаться за счёт базы прошлого года и достигнет значения в 11,8% к концу декабря. При этом недельная динамика будет преимущественно положительной за счёт исчерпания части временных дезинфляционных факторов, таких как удешевление плодоовощной продукции».

Вместе с тем, как полагает экономист, существенного ускорения динамики цен ждать также не стоит, поскольку очень вероятно, что на фоне проводимой мобилизации домохозяйства ещё больше сократят свои расходы, в особенности на непродовольственные товары.

«На настоящий момент мы прогнозируем значение в 11,8% на конец декабря 2022 года», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России по состоянию на 26 сентября замедлилась до 13,71% в годовом выражении.