Якутск, 3 октября 2022, 11:59 — REGNUM Из России в другие страны массово уезжают те, кто всегда был недоволен властью в стране, но никак не выражал свою позицию до тех пор, пока его не трогали. Такое мнение высказал 3 октября в своём телеграм-канале политобозреватель из Якутии Виталий Обедин.
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Он считает, что в случае планомерного ухудшения ситуации в экономике и социальной политике, а также принудительной мобилизации именно эти люди могли бы стать ядром протестных настроений, если бы границы были закрыты и им бы не оставили выбора.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал уклоняющихся от объявленной в России частичной мобилизации «дармоедами, лентяями, тунеядцами, иждивенцами», которые, по его мнению, никогда не принесут пользы.