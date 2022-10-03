Якутск, 3 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Из России в другие страны массово уезжают те, кто всегда был недоволен властью в стране, но никак не выражал свою позицию до тех пор, пока его не трогали. Такое мнение высказал 3 октября в своём телеграм-канале политобозреватель из Якутии Виталий Обедин.

Астраханская область портал органов власти Очередь из желающих выехать из страны на границе с Казахстаном

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«Государство считает для себя отъезд этих людей меньшим злом. Кто уезжает — пассионарные люди активного возраста, примерно среднего достатка (тот самый средний класс), с хорошим образованием. Они всегда были не особо довольны режимом, но никогда (в массе своей) не протестовали по причине того, что их жизнь до этого была достаточно комфортна — можно было и потерпеть, я не буду бузить — меня не будут трогать. В бегство они обратились в тот момент, когда обнаружилось, что будут трогать даже если не бузить», — отметил эксперт.

Он считает, что в случае планомерного ухудшения ситуации в экономике и социальной политике, а также принудительной мобилизации именно эти люди могли бы стать ядром протестных настроений, если бы границы были закрыты и им бы не оставили выбора.

«Сегодняшняя ситуация выдавливает их из страны, и это всех устраивает», — подчеркнул Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал уклоняющихся от объявленной в России частичной мобилизации «дармоедами, лентяями, тунеядцами, иждивенцами», которые, по его мнению, никогда не принесут пользы.