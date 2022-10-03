Москва, 3 октября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Сложности российско-японских отношений не отменяют курса Токио, направленного на заключение мирного договора с Москвой. Об этом премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в программной речи на открытии внеочередной сессии парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Кисида Фумио. Премьер-министр Японии

Он отметил, что из-за ситуации на территории б. УССР отношения России и Японии находятся в сложном положении. Однако японская сторона крепко придерживается «направления на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора».

Как сообщало ИА REGNUM, Кисида также заявил, что Япония не намерена отказываться от антироссийской санкционной политики. Токио продолжит поддерживать Киев.

Читайте также: Япония всерьёз озаботилась своей обороноспособностью