Москва, 3 октября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Нет желания иметь счёт в зарубежном банке у 88% жителей России. Хотели бы иметь 13%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из к/ф «Не пойман — не вор». Реж. Спайк Ли. 2006. США В банке

Не хотели бы при наличии счета в зарубежном банке приобретать наличную валюту 80%, есть желание — у 9%. Интерес к валюте снижается с возрастом. Счёт в зарубежном банке открыли бы 22% среди людей 18-24 лет и только 2% граждан старше 60 лет.

Чаще такие виды предпоччитают жители Москвы и Санкт-Петербурга — 21% готовы купить валюту, 14% — открыть счёт в зарубежном банке. Также готовы к покупке валюты и открытию счета в зарубежном банке жители Уральского ФО (19% и 14% соответственно) и активные пользователи интернета (23% и 17%).

Опрос по телефону проведен 2 сентября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, считают допустимым хранить часть сбережений в рублях большинство жителей России (65%), в долларах — 33%, в евро — 24%.

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