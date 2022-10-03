Каир, , 11:49 — REGNUM Правительство Египта согласовало списки заключённых, которые будут освобождены по президентской амнистии. Об этом 3 октября сообщает Masry-al-Youm со ссылкой на заявление члена президентского совета по амнистии, депутата парламента Египта Тарика-аль-Хули.

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По его словам, в список войдут 50 человек, осуждённых по политическим мотивам. Как отметил аль-Хули, речь идёт о заключённых, которые не причастны к насильственным преступлениям и не принадлежат к террористическим группам.

По словам депутата, заключённые будут освобождены 4−5 октября.

По информации журналистов, правительство Египта пошло на освобождение заключённых оппозиционных журналистов и политических деятелей под давлением западных держав.

Ранее власти США урезали программу военной помощи Египту из-за «ситуации с правами человека» в стране.