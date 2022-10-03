Архангельск, , 11:42 — REGNUM В Архангельской области список самых востребованных у работодателей специалистов возглавили продавцы и врачи. Об этом сообщает пресс-служба платформы по поиску работы Hh.ru.

Врачи Цитата из х/ф «Обыкновенный человек». Реж. Александр Столбов. 1956. СССР

«В топ-15 самых востребованных у работодателей специалистов в Архангельской области сейчас входят продавцы (13% от всех активных вакансий), врачи (11%), менеджеры по продажам (6%), водители и пекари (по 4%), машинисты и медсестры (по 3%), а также слесари, операторы call-центров, руководители магазинов, сварщики, бухгалтеры, разнорабочие, администраторы магазинов (по 2%)», — сообщили в пресс-службе.

При этом, по данным платформы, одиннадцать востребованных у работодателей специальностей не пользуются большим спросом у соискателей Архангельской области и попадают в число дефицитных. Так, в случае с врачами, поварами и медицинскими сестрами на одну вакансию в Архангельской области сейчас приходится менее одного резюме, со слесарями — 1,4, с машинистами — 1,5, операторами call-центров, сварщиками, администраторами магазинов – 1,6. На одну вакансию продавцов-консультантов, директоров магазинов, а также торговых представителей приходится 1,8 резюме.

Как сообщало ИА REGNUM, серьезного роста безработицы в России не будет ни в конце 2022 года, ни в начале 2023 года .