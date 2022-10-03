Вашингтон, 3 октября 2022, 11:41 — REGNUM Несколько стран Евросоюза тормозят введение новых санкций против России. Об этом пишет американское издание Politico.

Танкер
Танкер
(сс) Raw2Jpeg

По информации СМИ, против нового пакета ограничений выступают Венгрия, Кипр, Греция и Мальта. Причина их беспокойства связана с потерей возможности перевозить российскую нефть. Именно танкерный флот этих стран перевозит большую часть российского топлива в страны Евросоюза.

«Страны также предположили, что Турция, Индия и Индонезия могут забрать себе освободившуюся долю рынка и продолжить перевозки», — сказано в материале.