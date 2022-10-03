Вашингтон, 3 октября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Несколько стран Евросоюза тормозят введение новых санкций против России. Об этом пишет американское издание Politico.

(сс) Raw2Jpeg Танкер

По информации СМИ, против нового пакета ограничений выступают Венгрия, Кипр, Греция и Мальта. Причина их беспокойства связана с потерей возможности перевозить российскую нефть. Именно танкерный флот этих стран перевозит большую часть российского топлива в страны Евросоюза.

«Страны также предположили, что Турция, Индия и Индонезия могут забрать себе освободившуюся долю рынка и продолжить перевозки», — сказано в материале.