Ростов-на-Дону, 3 октября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Ростовская область полностью выполнила задание Министерства обороны РФ по частичной мобилизации. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 3 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Задание по частичной мобилизации, установленное Министерством обороны РФ для Ростовской области, выполнено в полном объёме. При получении дополнительного задания работа будет продолжена», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее опубликовал кадры обучения мобилизованных жителей Дона на учебных полигонах.