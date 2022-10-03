Москва, 3 октября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не понимает, как можно согласиться на условия главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

Mil.ru Евгений Плющенко

«Я уже говорил и повторюсь снова: искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной операции ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы, от папы», — приводит слова Плющенко «Матч ТВ».

По его словам, есть такие тренеры и спортсмены, которые захотят принять условия Баха. Он отметил, что плохо к этому относится.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября Бах заявил, что российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию России на территории б. УССР, можно допустить на международные соревнования в нейтральном статусе.

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