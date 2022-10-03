Сестрорецк, Санкт-Петербург, 3 октября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. После начатой по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина проверки законности вырубки деревьев и стройки в природной зоне Сестрорецка (входит в состав Санкт-Петербурга) органами СКР возбуждено уголовное дело, сообщили 3 октября в пресс-службе ведомства.

Spb.sledcom.ru Здание ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что петербургские активисты в социальных сетях распространяли информацию о строительстве жилого дома в природной зоне. По их словам, менять рельеф этой территории запрещено, однако был вырыт котлован глубиной не менее трёх метров и срублены деревья. По данному факту СКР начал проверку, результатом которой стало уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, неустановленные лица не позднее 27 июня 2022 года на земельном участке, расположенном в Сестрорецке, производили земляные работы, связанные с вырубкой зеленых насаждений, выемкой песка и грунта с изменением естественного (природного) рельефа территории, тем самым нарушили правила охраны окружающей среды при строительстве жилого дома.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего», — добавили в пресс-службе Следственного комитета.