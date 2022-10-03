Кострома, , 11:42 — REGNUM В Костромской области открылся центр по оказанию помощи семьям мобилизованных. Об этом сообщает администрация региона. Он работает в рамках всероссийской акции «Мы вместе».

Анкеты Администрация Костромской области

Сейчас волонтёры собирают информацию о том, какая поддержка необходима семьям призванных. Процесс выглядит следующим образом: активисты передают анкеты резервистам, а те указывают, какую помощь, по их мнению, необходимо оказать близким.

«Мы можем предложить помощь, например, в доставке продуктов, оказать помощь пожилым родителям, выполнить несложные ремонтные работы. Можем помочь в заботе о детях, если их необходимо отвести на дополнительные занятия или посидеть с ребенком, организовать его досуг», — рассказала об акции руководитель регионального штаба «Мы вместе» Вера Потемкина.

Присоединиться к акции может любой гражданин. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте мывместе. рф. Кроме анкет волонтеры принимают обращения по номеру» 8-800-200-34-11 в круглосуточном режиме.

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