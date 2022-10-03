Санкт-Петербург, 3 октября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. На зимний режим работы перешли петербургские электростанции АО «ТГК-1». Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «ТГК-1».

Дарья Драй ИА REGNUM ТЭЦ компании ТГК-1 в Петербурге

В такой режим с 3 октября переходят девять теплоэлектроцентралей. В течение нескольких дней специалисты произведут подключение жилых объектов и внутридомовых систем теплоснабжения.

Ранее сотрудники «ТГК-1» завершили регламентные работы для того, чтобы новый отопительный сезон прошёл надёжно. Также завершены работы на парогазовых установках, окончен капитальный ремонт котлоагрегата №2, на финишной прямой находится восстановление котлоагрегата №4.

Напомним, что регулярный отопительный сезон стартовал в Петербурге 3 октября. Однако многие дома и все социальные объекты подключили к отоплению еще раньше.