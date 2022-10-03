Владивосток, 3 октября, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Во Владивостоке в Региональном техническом колледже торжественно открыли новые производственные мастерские. Здесь смогут заниматься студенты по направлениям «Сантехника и отопление» и «Холодильная техника и системы кондиционирования». Новое оборудование установлено благодаря федеральному проекту «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

ИА REGNUM Памятник сантехнику

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Директор Регионального технического колледжа Александр Ильченко поздравил студентов с обновлением учебных классов.

«Мы открываем мастерские по двум важным и нужным для экономики и промышленности Приморья компетенциям. Наш колледж — единственный в городе, у которого имеются аккредитованные площадки для обучения будущих сантехников и специалистов по обслуживанию холодильных установок», — сказал Александр Ильченко, добавив, что мастерская по компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования» также работает на базе уссурийского Регионального железнодорожного колледжа.

По словам преподавателя Регионального технического колледжа по направлению «Сантехника и отопление» Надежды Бочковой, на площадке установлено новейшее оборудование, которое соответствует всем международным стандартам. Если раньше экзамен у студентов принимался в письменном виде, то теперь ученики смогут продемонстрировать перед экзаменаторами свои умения на практике.

«Мы рады, что наш колледж развивается, появляются новые площадки для тренировки и реализации профессиональных навыков. Надеемся, что в следующем году таких мастерских у нас станет ещё больше», — прокомментировал студент колледжа Владимир Точенюк.

До конца 2022 года в Приморье планируется открытие 12 мастерских, а в 2023 году — 15. В сентябре 2022 года состоялось открытие восьми мастерских на базах Приморского политехнического колледжа, Колледжа технологии и сервиса (Владивосток) и Дальневосточного судостроительного колледжа (Большой Камень). Всего с 2022 по 2024 годы в приморских колледжах будет оборудовано 48 мастерских по востребованным в крае направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье благодаря нацпроекту «Образование» на базе Иркутского аграрного техникума и Братского медицинского колледжа открылись новые мастерские. По федеральному проекту «Молодые профессионалы» в 2022 году Иркутской области был выделен грант федерального бюджета на оснащение современным технологическим оборудованием мастерских в четырех профессиональных образовательных организациях.