Чебоксары, 3 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Чебоксарах выстраивают непрерывную систему инклюзивного образования через создание условий и доступности качественного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Об организации образовательных процессов для детей с особенностями здоровья на еженедельной планерке, которую провел глава администрации города Денис Спирин, рассказала начальник управления образования Елена Сахарова, сообщили ИА REGNUM в пресс-служба городской администрации.

пресс-служба администрации Чебоксар Ребенок за компьютером

В образовательных учреждениях Чебоксар в настоящее время воспитываются около 2 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья и почти 700 детей-инвалидов. Развиваются такие дети под наблюдением психолого-педагогического консилиума и сотрудников Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содружество».

В детских садах и школах коррекционную помощь оказывают 600 педагогов-логопедов, дефектологов, учителей-психологов, ассистентов и тьюторов.

В течение трех лет очередь в специализированные детские сады сократилась с 837 до 558 детей. В пяти детских садах — №2,6,23,118, 128 — воспитываются дети с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, речи и интеллекта; в 21 дошкольном учреждении пребывают 863 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в 105 детских садах около 1,5 тыс. детей с нарушением речи получают помощь педагогов-логопедов. Более 1 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются в школах вместе со сверстниками. 119 детей-инвалидов получают образование на дому.

В 19 образовательных учреждениях столицы Чувашии работают консультационные центры для родителей особенных детей, где можно получить консультации психологов, логопедов, педагогов дошкольного образования, дефектологов. За два года центры оказали около 97 тыс. услуг в очной и дистанционной форме.

По программе «Доступная среда» в 8 детских садах и 16 школах города созданы безбарьерные условия: установлены пандусы, специальные поручни и информационные таблички Брайля внутри зданий, расширены дверные проемы. Лифтами для маломобильных групп населения оборудовано 17 школ и садиков.

Сахарова заверила, что работа по созданию непрерывной системы инклюзивного образования будет активно продолжаться.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в России вступил в силу закон об обеспечении бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Устанавливается, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в интернатах, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством. Закон коснется порядка 100 тыс. детей, подсчитали в Госдуме.

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