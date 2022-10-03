Донецк, , 11:32 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования подвергли обстрелам населённые пункты Пантелеймоновка и Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Зайцево со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:00 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено 10 снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что в 11:10 ВСУ выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Пантелеймоновке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что боевики ВСУ не оставляют попыток прорвать линию боевого соприкосновения в районе города Кременная в ЛНР, союзным силам удается сдержать их продвижение.