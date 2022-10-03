Лондон, , 11:32 — REGNUM Власти Великобритании отказались от снижения налогов для богатых из-за недовольства населения. Об этом сообщил глава минфина страны Квази Квартенг.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее он представил план поддержки экономики, частью которого является масштабное снижение налогов. В частности, предполагалось снижение налога на доходы свыше 150 тысяч фунтов в год с 45% до 40%.

Министр рассказал в Twitter, что правительство прислушалось к общественным настроениям, и указал, что «отмена налоговой ставки в размере 45% стала отвлекающим фактором от нашей главной миссии по решению проблем, с которыми сталкивается наша страна».

«Таким образом, я объявляю, что мы не отменим налоговую ставку в размере 45%», — проинформировал Квартенг.