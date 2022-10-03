Саратов, , 11:35 — REGNUM За 2023–2025 годы в Саратовской области подлежат отлову 4580 безнадзорных животных. Об этом сообщает управление ветеринарии регионального правительства.

Собаки Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Уточняется, что количество подлежащих отлову животных может быть изменено по мере проведения работ. Наибольшая часть бездомных животных обитает в Саратове и Энгельсском районе.

Норматив затрат на отлов и содержание животных без владельцев, включающий расходы на оплату труда работников в муниципалитетах, со следующего года увеличен на 14,6% в расчете на одну особь. На 20,3% увеличится норматив затрат на отлов, включающий расходы на приобретение, аренду, эксплуатацию транспорта, оплату труда персонала по отлову, приобретение лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Почти на 9% вырастут статьи расходов на содержание отловленных животных в приюте и на 17,7% — на проведение ветеринарных мероприятий, в том числе стерилизация и послеоперационный уход, а также маркирование поступивших животных в приюты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2022 году саратовские общественные организации, содержащие приюты для животных, получили 5 млн рублей. На эти средства были закуплены вольеры и проведена стерилизация. На отлов бродячих собак коммунальным службам направили более 12 млн рублей.

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