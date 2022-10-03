Саратов, 3 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. За 2023–2025 годы в Саратовской области подлежат отлову 4580 безнадзорных животных. Об этом сообщает управление ветеринарии регионального правительства.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собаки

Уточняется, что количество подлежащих отлову животных может быть изменено по мере проведения работ. Наибольшая часть бездомных животных обитает в Саратове и Энгельсском районе.

Норматив затрат на отлов и содержание животных без владельцев, включающий расходы на оплату труда работников в муниципалитетах, со следующего года увеличен на 14,6% в расчете на одну особь. На 20,3% увеличится норматив затрат на отлов, включающий расходы на приобретение, аренду, эксплуатацию транспорта, оплату труда персонала по отлову, приобретение лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Почти на 9% вырастут статьи расходов на содержание отловленных животных в приюте и на 17,7% — на проведение ветеринарных мероприятий, в том числе стерилизация и послеоперационный уход, а также маркирование поступивших животных в приюты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2022 году саратовские общественные организации, содержащие приюты для животных, получили 5 млн рублей. На эти средства были закуплены вольеры и проведена стерилизация. На отлов бродячих собак коммунальным службам направили более 12 млн рублей.

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