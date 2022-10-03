Херсон, 3 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Боевики ВСУ продвинулись вдоль Днепра в Херсонской области, сделали несколько фотографий и на этом их движение остановилось. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Была попытка прорыва, продвинулись вдоль Днепра. Все сейчас разбивается, расстреливается. Забежали, их там разбили, успели только сфотографироваться. Все на этом закончилось, продвижения дальше нет пока», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Росгвардии заявили, что ВСУ совершают попытки прорыва в Херсонской области, которые нельзя назвать контрнаступлением.

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