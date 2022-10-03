Пекин, 3 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Национальный метеорологический центр Китая объявил синюю тревогу из-за ливней в некоторых районах страны, сообщает 3 октября газета China Daily.

ru.torange.biz Ливень

С 3 по 4 октября в некоторых районах провинций Сычуань, Чунцин, Шэньси, Хубэй, Хэнань, Шаньдун, Аньхой и Цзянсу ожидаются ливни, при этом сильные ливни с количеством осадков до 150 мм могут обрушиться на отдельные районы этих регионов, сообщил метеорологический центр.

В некоторых регионах также пройдут кратковременные сильные осадки, в некоторых местах в час выпадает более 50 мм осадков, сопровождающиеся грозами и шквалами. Метеорологический центр посоветовал местным органам власти провести соответствующую подготовку и проверить дренажные системы городов, сельскохозяйственных угодий и рыбных прудов.

Он также предупредил водителей, чтобы они остерегались наводнений и пробок на дорогах, и попросил школы и детские сады принять соответствующие меры для обеспечения безопасности учащихся. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания.