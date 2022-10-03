Москва, 3 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Завершение капитального ремонта школ проконтролируют Минпросвещения России и региональные власти. Об этом говорится в поручении президента Владимира Путина, опубликованном 3 октября на сайте Кремля.

Алексей Колчин, ИА REGNUM Ремонт школы в поселке Северка

До 31 октября должен быть представлен доклад о проделанной работе. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов и высшие должностные лица субъектов назначены ответственными.

«Минпросвещения России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить контроль за завершением капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, а также начало образовательного процесса в этих зданиях», — говорится в поручении.

Руководителям субъектов также рекомендовано принять меры по привлечению к ответственности подрядчиков, которые не завершили капремонты в срок, к началу учебного года. Доклад об этом должен быть представлен до 30 ноября.

На сайте Минпросвещения указано, что до конца 2026 года необходимо отремонтировать 7300 школ, на это выделено 418 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава государства потребовал больше не работать с подрядчиками, сорвавшими сроки ремонта 84 школ.

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