Санкт-Петербург, 3 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге усилили работу дежурных служб «Водоканала» перед надвигающимся штормом, сообщили 3 октября в пресс-службе предприятия.

Дарья Драй ИА REGNUM Прыжки по лужам

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ко второй половине дня 3 октября к городу на Неве пройдет циклон с обильными осадками и сильным ветром, порывы которого будут достигать 18 м/c. Непогода задержится до самого утра следующего дня, из-за чего в Петербурге прогнозируется выпадение 13 мм осадков.

«Для предотвращения локальных скоплений воды во всех районах города будут дежурить 68 бригад Водоканала со специализированной откачивающей техникой», — пообещали в «Водоканале»

Под особым контролем — территории возле социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метрополитена, крупные перекрестки, «уязвимые» к скоплениям воды адреса. В одной из таких потенциально опасных локаций, на проспекте Энгельса со стороны проспекта Испытателей, установлена насосная станция.

Напомним, что сообщить информацию о скоплениях воды можно по телефонам: 004 или (812) 305-09-09.