Баку, 3 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Президент Турции Тайип Эрдоган должен вскоре прибыть с визитом в Азербайджан. Об этом 3 октября сообщил журналистам турецкий посол в Баку Джахит Багчы.

Официальный сайт президента Азербайджана Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев

Он рассказал, что приезд Эрдогана будет приурочен к открытию аэропорта в городе Зангелан, перешедшем под контроль Баку в ходе войны в Нагорном Карабахе в 2020 году.

«В течение двух недель ожидается визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан в связи с открытием Зангиланского аэропорта», — сказал Багчы.