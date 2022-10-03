Михайловский район, Рязанская область, 3 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате столкновения четырёх автомобилей на 198 км автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным полиции, 30 сентября 61-летний житель Саратова за рулём ВАЗ-2111 не убедился в безопасности своего манёвра и столкнулся с Vortex под управлением 54-летнего жителя Тамбовской области. Vortex в свою очередь налетел на ВАЗ-2114 под управлением 56-летнего жителя Воронежской области. От удара ВАЗ-2114 вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Nissan.

От полученных травм на месте скончались водитель и пассажир ВАЗ-2111, водитель Vortex госпитализирован.