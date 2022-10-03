Владивосток, 3 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. «Владивостокский морской рыбный порт» может стать владельцем нового актива — ООО «Дальневосточный экспедитор». На 5 октября 2022 года назначено заседание совета директоров, в повестку которого включен вопрос об участии ВМРП в создании данного юрлица, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт раскрытия информации.

new.fishport.ru ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»

Данные о заседании обнародованы 29 сентября 2022 года.

Ещё одним вопросом повестки заседания будет расторжение договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг, которой был подписан в 2005 году с АО «РТ-Регистратор». В качестве регистратора планируется утвердить АО «НРК — Р. О. С. Т.».

Напомним, ранее ВМРП обнародовал сведения о своих акционерах. На конец июня 2022 года крупным акционером было московское ООО «Геотэкс» — 51,9%. Ещё 24,99% было у члена совета директоров Александра Евдокимова, которого связывают с семьей губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

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