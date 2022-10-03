София, 3 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Новое правительство Болгарии будет сформировано не ранее объявления окончательных результатов парламентских выборов в стране, а также завершения переговоров по созданию правящей коалиции. Об этом 3 октября в комментарии корреспонденту ИА REGNUM заявил источник к Конституционном суде Болгарии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Болгарии

По словам собеседника агентства, несмотря на то, что состоявшиеся 2 октября нынешнего года выборы в Народное собрание (парламент) Болгарии носили статус досрочного голосования, необходимая техническая процедура формирования кабмина страны будет «строго соблюдена».

По некоторым данным, обновленный Совет министров Болгарии может начать свою работу не ранее конца ноября 2022-го года.

Напомним, по предварительным результатам всенародных выборов, в высший законодательный орган Болгарии, прошедших 2 октября, на парламентские кресла и министерские портфели смогут рассчитывать представители семи партий и движений.