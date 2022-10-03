Серов, Свердловская область, 3 октября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. На севере Свердловской области создано деревообрабатывающее производство на 200 рабочих мест. Его запустила компания «Сосьва-Лес».

Правительство Свердловской области Новое производство в посёлке Красноглинный Серовского района

Новое производство находится в посёлке Красноглинный Серовского района. Здесь будут выпускать шпон, профильные детали из древесины, гранулированный вид твердого топлива — пеллеты, а также обрезной пиломатериал, Объём инвестиций в проект превысил 600 миллионов рублей.

«От имени губернатора Свердловской области благодарю вас за реализацию этого проекта. Здесь созданы новые цеха, запущено производство. Кроме того, что здесь будут трудиться 200 человек, предприятие своей работой гарантирует стабильное функционирование объектов социально-культурного назначения в территории — школ и больниц», — сказал на открытии исполняющий обязанности заместителя губернатора Свердловской области Василий Козлов.

Также он поприветствовал на новой производственной площадке участников конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда». Здесь за звание «Лучший» боролись операторы гидроманипулятора.

Конкурсанты, которые представляли крупнейшие лесоперерабатывающих предприятий Свердловской области, должны были за 20 минут собрать брёвна в сруб. Учитывались и качество сруба, и способ захвата бревна. Во втором испытании участники за 10 минут должны были построить колонну из восьми деревянных цилиндров.

Первое место завоевал работник компании «Сосьва-Лес» Андрей Любанец, На втором оказался Виктор Альгеер из организации «СибирьЭко Строй», а на третьем — ещё один представитель «Сосьва-Лес» — Андрей Киселев. Победители конкурса получают от Свердловской области материальное поощрение. Размеры премий составляют 55 тыс. рублей за первое место, 45 тыс. за второе и 35 тыс. за третье.

Проект «Славим человека труда!» реализуется в Свердловской области при поддержке губернатора Евгения Куйвашева. В 2022 году конкурсы проводятся в 12 номинациях. Традиционно, изделия, произведённые в ходе областных соревнований, которые можно использовать в быту — шкафы, детские платья и другие, направляются на благотворительность. Торжественное подведение итогов 2022 года намечено на ноябрь.