Москва, 3 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Ситуацию с зарплатами медицинских работников и учителей в России необходимо менять. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях, посвященных основным параметрам проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко

«Еще один наболевший вопрос — заработная плата учителей и врачей, которые продолжают работать, получая не очень, скажем прямо, высокую заработную плату. Нам нужно менять эту ситуацию. Считаю, что надо не только помочь регионам, увеличив финансовую поддержку, но и скорректировать подходы к самой системе оплаты труда, определению размеров заработной платы педагогов и медицинских работников», — сказала она.

Напомним, ранее в Госдуму был внесен проект федерального бюджета на 2023–2025 годы. По нему, доходы бюджета на 2023 год предусмотрены в размере 26,13 трлн рублей, 2024 год — 27,23 трлн рублей, 2025 год — 27,97 трлн рублей. Расходы в 2023 году предусматриваются в размере 29,05 трлн рублей, в 2024 году — 29,43 трлн рублей и в 2025 году — 29,24 трлн рублей. Дефицит федерального бюджета в 2023 году предполагается на уровне 2% ВВП, в 2024 году — 1,4%, в 2025 году — 0,7%.