Москва, , 11:22 — REGNUM В сентябре особых изменений не произошло: негативная динамика криптовалютного рынка, наблюдаемая на протяжении последних месяцев, сохранилась, тогда как поводов для смены настроений так и не появилось, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

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«По итогам сентября курс биткоина просел на 4%, а капитализация всех цифровых активов более чем на 5%.

Единственным более-менее серьезным событием стало обновление сети Ethereum, которое, впрочем, ожидалось уже давно и каким-то сюрпризом для инвесторов не стало.

Теперь крупнейшая блокчейн-сеть будет работать на алгоритме PoS, где в отличие от PoW (на нем все еще функционирует, например, биткоин) транзакции обрабатываются путем депонирования токенов на специальный счет, а не за счет работы «железа».

Обновление позволяет не только повысить скорость операций, но и ввести дефляционную модель: теперь часть комиссии за транзакции будет сжигаться — изыматься из обращения.

Чем активнее будет работать сеть, тем больший объем монет будет уничтожаться и сильнее будет дефляционное давление. Однако пока из-за масштабной коррекции криптовалютного рынка количество операций ощутимо сократилось.

Далее инвесторы все также будут следить за макроэкономикой, но крупных событий не планируется. ФРС США и ЕЦБ все также будут сохранять жесткую монетарную политику в рамках борьбы с инфляцией, а значит финансирование спекулятивных операций по-прежнему будет дорогим.

Данный фактор влияет и на другие рисковые активы, например американский индекс S&P 500 в сентябре просел на 9%. Что касается биткоина, то его котировки вполне способны опуститься до $14 тысяч уже в ближайшие недели», — предполагает эксперт.

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