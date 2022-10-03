Посёлок городского типа Пролетарий, Новгородская область, 3 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Новгородской области мужчина разбился, упав с высоты, когда пытался потушить пожар на своей кухне, сообщили 3 октября в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

t. me/suskr53 Пожар на кухне

Несчастный случай произошел ночью 3 октября в одной из квартир на пятом этаже дома по улице Ленина в посёлке Пролетарий. 42-летний мужчина, пытаясь затушить огонь на кухне, начал выбрасывать горящие вещи в окно и сорвался сам.

«От полученных при падении телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.