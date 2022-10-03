Париж, , 11:21 — REGNUM После дождливой и прохладной погоды во Францию возвращается 30°C, передает BFM TV.

Жара Дарья Антонова © ИА REGNUM

Погода в стране снова становится сухой, и всю неделю температура воздуха будет выше нормы. Из-за ясных ночей утренние температуры воздуха останутся низкими 6-10°C.

Солнце будет преобладать над всей территорией страны, за исключением региона Бретань. В Нанте будет до 22°C, в Марселе до 25°C, а местами температура воздуха достигнет 28-30°C. По прогнозам синоптиков, отметка 30°C может быть достигнута локально на побережье Средиземного моря.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в общей сложности 719 точек по продаже наркотиков были ликвидированы в стране.

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