Улан-Удэ, 3 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Бурятии 3 октября приземлился спецборт с телом полковника Виталия Сукуева. Об этом рассказал глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, военнослужащий погиб в бою, «как подобает настоящему герою-командиру».

«Полковник Сукуев был земляком 17-го бандида хамбо-ламы Лубсан-Нимы Дармаева и продолжателем дела защитника Родины, джидинца, первого нашего Героя Советского Союза Гармажап Гармаева!» — отметил священнослужитель.