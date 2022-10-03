Москва, , 11:19 — REGNUM Нормативные акты Херсонской и Запорожской областей не будут применяться в случае противоречий с Конституцией России. Об этом говорится в тексте подписанных соглашений о вступлении регионов в состав РФ в качестве субъектов.

Конституция РФ. duma.gov.ru Duma.gov.ru

«Нормативные правовые акты, применяемые в соответствии с решениями военно-гражданской администрации Херсонской области на территории Херсонской области на день принятия в Российскую Федерацию Херсонской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта, и нормативные правовые акты Херсонской области не применяются, если такие акты противоречат Конституции Российской Федерации», — сказано в тексте соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный портал правовой информации опубликовал договоры России с четырьмя новыми субъектами — Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой, Херсонской областью и Запорожской областью.

В тексте соглашений подчёркивается историческая общность России и новых территорий.