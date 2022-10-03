Кабул, , 11:19 — REGNUM Семья Раз Мохаммада сообщает, что этот житель афганской провинции Нангархар, отправившийся на велосипеде в Саудовскую Аравию для участия в церемонии хаджа, находится в заключении в Ираке. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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Его родственники добавили, что после двух месяцев отсутствия вестей он, наконец, позвонил и сказал, что является заключённым одной из иракских тюрем.

Источники сообщили, что Раз Мохаммад въехал в Ирак по иранской визе и отправился в посольство Саудовской Аравии в Багдаде, чтобы получить визу, но безуспешно. По словам собеседника, он находится в заключении в Центральной исправительной тюрьме.

Отмечается, что посольство Афганистана в Ираке направило письмо, в котором Раз Мохаммаду рекомендовалось вернуться в Афганистан через Иран. Но, судя по всему, он был арестован до этого. Семья Раз Мохаммада заявила, что не получала от него известий в течение последних двух месяцев.

Согласно источникам, физическое и психическое состояние Раза Мохаммада неудовлетворительное, и, похоже, его избили.

Перед праздником Курбан-Байрам несколько человек из провинций Газни и Нангархар отправились наземным путём, чтобы принять участие в церемонии хаджа. Сообщалось, что некоторые из них не смогли продолжить путь через Иран и вернулись в Афганистан.