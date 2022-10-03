Мадрид, , 11:19 — REGNUM Европейский футбол болен, и одним из способов восстановить его здоровье является возрождение проекта Суперлиги. Об этом 3 октября заявил президент мадридского «Реала» Флорентино Перес.

Флорентино Перес Instituto Cervantes de Tokio

«Чтобы решить проблему, вы должны сначала признать, что у вас есть проблема. Наш любимый вид спорта болен. Он теряет своё лидерство как мировой вид спорта», — приводит слова Переса AS.

По его словам, еврокубки должны измениться, чтобы круглый год предлагать болельщикам матчи на высшем уровне между сильнейшими командами.

Он добавил, что формат Суперлиги не будет препятствием для свободного и конструктивного диалога для решения серьёзных проблем в европейском футболе.

Напомним, основными инициаторами создания Суперлиги являются «Реал», «Барселона» и «Ювентус». В апреле 2021 года они, а также ещё девять клубов объявили о проекте нового элитного турнира. Но он был подвергнут резкой критике со стороны болельщиков, политиков, УЕФА и свёрнут.

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