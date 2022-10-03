Сочи, Краснодарский край, 3 октября 2022, 11:15 — REGNUM Доследственную проверку по факту по факту исчезновения певца Константина Легостаева при купании в Сочи начали следователи. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

Эмблема СК РФ
Эмблема СК РФ

«Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 46-летнего Константина Легостаева», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, согласно предварительным данным, вечером 2 октября направился в море с одного из пляжей в Центральном районе Сочи и не вернулся, его местонахождение до сих пор неизвестно.

Кроме того, отмечается, что в данный момент следователи осуществляют проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, также ведутся поисково-спасательные работы и в том числе, вдоль прибрежной линии с участием сотрудников экстренных служб и отдела полиции УВД по городу.

«Ход проверки и поисково-спасательных мероприятий поставлен на контроль в краевом следственном управлении. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что певец Константин Легостаев пропал 2 октября без вести в Сочи.