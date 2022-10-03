Сочи, Краснодарский край, 3 октября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Доследственную проверку по факту по факту исчезновения певца Константина Легостаева при купании в Сочи начали следователи. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

Эмблема СК РФ

«Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 46-летнего Константина Легостаева», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, согласно предварительным данным, вечером 2 октября направился в море с одного из пляжей в Центральном районе Сочи и не вернулся, его местонахождение до сих пор неизвестно.

Кроме того, отмечается, что в данный момент следователи осуществляют проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, также ведутся поисково-спасательные работы и в том числе, вдоль прибрежной линии с участием сотрудников экстренных служб и отдела полиции УВД по городу.

«Ход проверки и поисково-спасательных мероприятий поставлен на контроль в краевом следственном управлении. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что певец Константин Легостаев пропал 2 октября без вести в Сочи.