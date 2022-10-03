Калуга, 3 октября 2022, 12:12 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша 3 октября в рамках координационного совещания руководителей региональных и территориальных федеральных органов государственной власти, призвал военкомов и глав администраций муниципалитетов предельно внимательно относиться к людям в ходе частичной мобилизации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Глава региона акцентировал внимание на недопущении нарушений в этой ответственной работе.
Владислава Шапша сообщил, что лично посетит военную часть в подмосковном Ногинске, где находятся мобилизованные жители Калужской области, проверит условия их размещения и снабжения.
Читайте ранее в этом сюжете: Более 60 граждан ошибочно мобилизовали калужские военкоматы