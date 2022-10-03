Калуга, , 12:12 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша 3 октября в рамках координационного совещания руководителей региональных и территориальных федеральных органов государственной власти, призвал военкомов и глав администраций муниципалитетов предельно внимательно относиться к людям в ходе частичной мобилизации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мобилизованные жители Калужской области Пресс-служба правительства Калужской области

Глава региона акцентировал внимание на недопущении нарушений в этой ответственной работе.

«Пока таких случаев, когда многодетные отцы и люди пенсионного возраста получают повестки, немного. Таких людей мы своевременно возвращаем обратно. Но я еще раз хочу обратить внимание военных комиссаров — будьте предельно внимательны. Я требую от вас внимательного отношения к людям. Не создавайте дополнительные точки напряжения, работайте в соответствии с теми требованиями, которые обозначены в приказах Министерства обороны РФ и доведены до вас. Тогда у нас все будет в порядке».

Владислава Шапша сообщил, что лично посетит военную часть в подмосковном Ногинске, где находятся мобилизованные жители Калужской области, проверит условия их размещения и снабжения.

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