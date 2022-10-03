Приштина, Сербия, , 11:20 — REGNUM Косовские школьники 3 октября вновь отправились на занятия. Это стало возможно благодаря тому, что в субботу, 1 октября, Объединенный профсоюз работников образования, науки и технологий края принял решение о приостановке забастовки до января 2023 года.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, забастовка продлилась 5 недель — с 25 августа по 3 октября.

«Забастовка была законной и необходимой, теперь мы начали пятую неделю… забастовка не была чьим-то персональным решением, но мерой профсоюзной организации. Забастовка предусматривается и защищается Конституцией Косово», — подчеркнули в профсоюзе.

Забастовка была приостановлена до января 2023 года на условии принятия правительством, то есть правящей партией, закона о заработной плате. Первоначальным требованием бастующих было ежемесячное предоставление выплаты в размере 100 евро на фоне инфляции. Затем требование было снижено до 50 евро в месяц на условии принятия закона о заработной плате бюджетных работников в 2023 году.

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